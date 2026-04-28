Il presidente ha annunciato l'intenzione di imporre sanzioni contro alcune imprese israeliane coinvolte nell'acquisto di grano proveniente da zone occupate. La misura mira a rispondere alle transazioni commerciali relative ai raccolti di quei territori. La decisione viene comunicata in un momento di tensione tra le parti, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle tempistiche dell'azione.

? Cosa sapere Zelensky minaccia sanzioni a imprese israeliane per l'acquisto di grano da zone occupate.. Due navi con cereali sottratti sono in rotta verso il porto di Haifa.. Zelensky minaccia di colpire con sanzioni individui e imprese israeliane coinvolte nell’acquisto di cereali provenienti da zone occupate dalla Russia, dopo che due navi cariche di grano sottratto sono state individuate in rotta verso il porto di Haifa questo martedì. Il governo di Kyiv sta elaborando un pacchetto di misure restrittive che mira a colpire sia i soggetti responsabili del trasporto delle merci, sia coloro che si trovano dall’altra parte della transazione commerciale in Israele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grano rubato: Zelensky prepara sanzioni contro imprese israeliane

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Kyiv contro Israele sul grano dei territori occupati: in arrivo sanzioniRoma, 28 apr – Esiste una linea che separa la prudenza diplomatica dalla complicità di fatto.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Kiev accusa: Israele acquista il grano rubato dai russi, non lasceremo correre; Zelensky: Useremo la prima tranche del prestito UE per produrre armi.

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