Grandi manovre e piccoli errori nel puzzle della fiscal policy L’analisi di Polillo

Nel 2025, dieci Paesi europei non hanno rispettato il Patto di stabilità, secondo i dati di Eurostat. Tra questi, sei appartengono alla Zona euro, tra cui l’Italia, e quattro sono Paesi membri dell’Unione europea ma non adottano l’euro, come Bulgaria e Polonia. La questione delle manovre fiscali e degli errori di valutazione si inserisce in un quadro di tensioni e sfide tra le politiche di bilancio nazionali e gli obiettivi comunitari.

Secondo Eurostat sono ben 10 Paesi a non aver rispettato il Patto di stabilità nel 2025. Di questi 6 appartengono alla Zona euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Italia e Slovacchia) gli altri ai Paesi Ue che non hanno aderito all’euro: Bulgaria, Ungheria, Polonia e Romania. In questa lista dei “cattivi”, l’Italia è quella che si è comportata meglio. Il suo indebitamento è risultato solo di poco superiore al 3%. Negli altri casi invece si va da una media del 4,5% per la Zona-euro (Francia 5,1%) o addirittura ad un 5,9% per gli altri. Da questo punto di vista, il peccato italiano è solo veniale. Lo sforamento rispetto al 3% è stato pari allo 0,07% del Pil, che arrotondato, secondo le regole europee, si trasforma nello 0,1%.🔗 Leggi su Formiche.net

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