GRANDE FRATELLO VIP | VALERIA MARINI FA SALTARE TUTTI GLI EQUILIBRI

Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata, Valeria Marini ha causato reazioni tra i partecipanti, alterando gli equilibri del gruppo. La puntata si basa su eventi e comportamenti mostrati in diretta, senza commenti o analisi esterne.

Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. È arrivato il ciclone stellare: l’ingresso di Valeria Marini ha fatto saltare tutti gli equilibri nella Casa. Dopo giorni di scintille e accuse, stasera il faccia a faccia decisivo con la sua storica nemica Antonella Elia. Il “mistero” di Francesca Manzini infiamma gli animi: alcune dichiarazioni sul suo essere o meno single e su un possibile uomo misterioso a cui pensa continuamente, fanno sospettare tutti della sua sincerità. Per Alessandra Mussolini non ci sono dubbi: Francesca non fa che mentire per attirare l’attenzione.🔗 Leggi su Bubinoblog

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