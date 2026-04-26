Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Valeria Marini fa il suo ingresso nella Casa sorprendendo i concorrenti. La presenza della showgirl provoca reazioni diverse tra i partecipanti, con alcuni che si mostrano imbarazzati e altri che restano in silenzio. In particolare, Antonella Elia decide di non salutare nessuno, creando un momento di tensione tra i coinquilini. La scena si conclude con un’atmosfera di incertezza tra i presenti.

Ingresso a sorpresa nella Casa: arriva la Marini, ma l’accoglienza non è per tutti. Sale la tensione al Grande Fratello Vip. L’annunciato ingresso di Valeria Marini ha immediatamente acceso gli equilibri, ma non nel modo che tutti si aspettavano. Se da una parte i concorrenti hanno reagito con entusiasmo, dall’altra Antonella Elia ha mostrato fin da subito un atteggiamento freddo e distaccato. E la tensione si è vista subito. Il campanello, la valigia rosa e il sospetto: “O Malgioglio o la Marini”. La domenica sembrava scorrere senza scosse. I concorrenti erano impegnati nel classico pranzo: in cucina Marco Berry e Raul Dumitras, menu completo, atmosfera apparentemente tranquilla.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello Vip, Valeria Marini entra e Antonella Elia gela tutti: ‘Oggi non saluto nessuno’

Valeria Marini: Ho denunciato Antonella Elia per diffamazione - Storie al bivio Weekend 17/01/2026

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