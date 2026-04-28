Grande Fratello Vip malore per Valeria Marini | come sta adesso

Durante la scorsa settimana, l’attrice è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come ospite per alcuni giorni. Tuttavia, nei giorni successivi, si sono registrati problemi di salute che l’hanno portata a dover abbandonare temporaneamente la trasmissione. Attualmente, si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. La produzione ha confermato che sta ricevendo le cure necessarie.

Il Grande Fratello Vip continua a riservare sorprese per il pubblico italiano. Domenica scorsa Valeria Marini ha fatto il suo ingresso all'interno del programma come ospite per alcuni giorni. L'arrivo della donna non è stato del tutto stellare. La nota soubrette italiana ha accusato un malore che ha fatto preoccupare gli altri inquilini all'interno del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato quando Valeria Marini stava facendo le prove di un balletto insieme ad alcuni gieffini. Ad un certo punto, la donna è scappata precipitosamente in bagno per andare a rimettere. La scena ha fatto in breve tempo il giro della rete. Un utente su X ha scritto: "Vomito stellare" mentre un altro "No vabbè, questa edizione è sempre più avvincente".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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