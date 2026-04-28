Le ultime percentuali del televoto relative al Grande Fratello Vip mostrano un cambio di tendenza tra i concorrenti. Un partecipante si distingue nettamente dagli altri, mentre un altro si avvicina alla possibile eliminazione. I dati aggiornati indicano che il pubblico sembra aver già scelto chi sostenere e chi, invece, potrebbe lasciare presto la Casa più seguita d’Italia. La situazione si sta evolvendo rapidamente, lasciando prevedere sviluppi imminenti.

Le percentuali aggiornate del televoto ribaltano gli equilibri: il pubblico sembra avere già deciso chi premiare e chi, invece, potrebbe lasciare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. Questa sera, martedì 28 aprile, torna in prima serata il Grande Fratello Vip 8 con la tredicesima puntata. Da questa settimana il reality andrà in onda una sola volta a settimana. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della serata verrà annunciato chi dovrà lasciare la Casa tra i concorrenti in nomination. Televoto Grande Fratello Vip: chi rischia l'eliminazione Il televoto di questa settimana vede protagonisti quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Marco Berry, Lucia Ilardo e Paola Caruso.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip sondaggi: vola un concorrente, un altro scivola verso l’eliminazione

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