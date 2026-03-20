Grande Fratello VIP anticipazioni stasera 20 marzo 2026 | sondaggi televoto primo eliminato un concorrente verso il ritiro

Stasera, venerdì 20 marzo 2026, si svolge la seconda puntata del Grande Fratello VIP. Durante la serata, verranno comunicati i risultati dei sondaggi televoto e annunciato il primo concorrente eliminato. Inoltre, un partecipante sta valutando di ritirarsi dalla competizione. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i concorrenti e sugli esiti del televoto.

Dopo un debutto sottotono in termini di ascolti, la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi è chiamata a invertire la rotta e le anticipazioni della seconda puntata in onda stasera, venerdì 20 marzo 2026, sono esplosive. La conduttrice sarà affiancata in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare quanto accade nella Casa. Dal televoto di massa al primo ritiro all'eliminato, ecco tutto quello che devi sapere. Grande Fratello VIP, anticipazioni stasera 20 marzo 2026: un possibile ritiro La diretta di stasera segna un passaggio importante: si apre infatti il primo televoto della stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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