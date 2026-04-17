Nella decima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, si è assistito a un'interesse crescente per una delle concorrenti, che si trova in testa nelle preferenze degli utenti online. Tuttavia, il televoto, aperto a tutti gli spettatori, potrebbe cambiare gli equilibri e influenzare l’esito finale della puntata. La serata ha visto anche altre dinamiche all’interno della casa e reazioni dei partecipanti.

Stasera nuova puntata del reality con Ilary Blasi: una concorrente è nettamente avanti nelle preferenze online, ma il televoto potrebbe riservare sorprese e ribaltare la classifica. Questa sera, venerdì 17 aprile, torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi, con la presenza in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta verrà annunciato il primo finalista di questa edizione: al televoto sono finite quattro concorrenti, ma solo una di loro sembra essere la favorita. I sondaggi della decima puntata: chi è la favorita per la finale? Al televoto si sfidano Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo, le quattro nominate nel precedente appuntamento del reality show.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, sondaggi decima puntata: una concorrente vola verso la finale

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