Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha rivolto una battuta a Totti coinvolgendo anche Bastian Muller, dimostrando il suo talento nel mescolare ironia e spontaneità. La conduttrice ha scherzato su aspetti della sua vita privata, senza esitazioni, mantenendo un tono diretto e naturale. La scena è stata commentata dai presenti, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

Che Ilary Blasi fosse regina di ironia lo sapevamo bene, ma al Grande Fratello Vip la conduttrice ha dato prova di saper ironizzare anche suoi suoi problemi. Se nella prima puntata aveva accennato all’ormai celebre caffè, finito al centro del suo divorzio con Francesco Totti, di fronte al racconto di Antonella Elia sulla sua recente rottura con Pietro Delle Piane, la presentatrice si è lasciata andare ad alcune battute riguardo l’addio all’ex calciatore della Roma, Grande Fratello Vip, le frecciatine di Ilary a Totti. Se nella prima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi aveva ironizzato sulla villa all’Eur (al centro di un litigio con Totti) e sul caffè preso con Cristiano Iovino, anche nel secondo appuntamento del reality la conduttrice si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che riguardano il suo divorzio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, la frecciatina di Ilary Blasi a Totti in diretta (coinvolgendo Bastian Muller)

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