Grande Fratello Vip anticipazioni 28 aprile | Alvin entra nella Casa

Il Grande Fratello Vip 2026 torna in onda martedì 28 aprile in prima serata su Canale 5, con alcune novità. Tra queste, l’ingresso di Alvin nella Casa, annunciato nelle anticipazioni ufficiali. La puntata promette momenti di tensione e sorprese, mentre i concorrenti si preparano a vivere un’altra serata ricca di colpi di scena. La trasmissione si conferma come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione.

Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a vivere una delle puntate più incandescenti di questa edizione, in onda martedì 28 aprile in prima serata su Canale 5. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio, promette tensioni e confronti destinati a lasciare il segno. Al centro delle discussioni l’ingresso di Valeria Marini. Il suo arrivo ha riacceso vecchie rivalità e, soprattutto, ha riportato al centro della scena il rapporto esplosivo con Antonella Elia. Dopo giorni di frecciate, accuse e tensioni mai sopite, il pubblico assisterà al faccia a faccia decisivo tra due protagoniste che da anni si rincorrono tra televisioni, polemiche e rivalità storiche.🔗 Leggi su Dilei.it

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