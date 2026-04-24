Venerdì 24 aprile, alle ore 21:20, andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip”. La conduttrice del programma sarà Ilary Blasi. Durante la serata, la conduttrice farà un annuncio importante entrando nella casa del reality show. La puntata sarà visibile in prima serata e vedrà i concorrenti coinvolti in varie situazioni.

Venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un ingresso davvero inaspettato: Ilary Blasi entrerà a sorpresa nella Casa per comunicare ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione. Quali saranno le conseguenze? Alessandra Mussolini contro tutti ma lei non indietreggia davanti a nessuno. E stasera affronterà i suoi rivali uno a uno. La vendetta di Paola Caruso: i concorrenti pensano che sia stata eliminata, ma lei, reclusa nel monolocale, sta meditando vendetta.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI ENTRA NELLA CASA PER UN ANNUNCIO

TORNA IL GRANDE FRATELLO VIP CON ILARY BLASI

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