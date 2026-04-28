Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la 13esima puntata

Stasera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21:35, su Canale 5 viene trasmessa la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La puntata sarà disponibile anche in streaming, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’evento su diverse piattaforme online. La trasmissione si svolge dal vivo e vede protagonisti i concorrenti del reality show.

Stasera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 13esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

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