Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa il 28 aprile, si è parlato del mistero che avvolgeva Francesca Manzini, mentre è entrato nel reality Alvin. La conduttrice Ilary Blasi ha guidato la puntata, durante la quale sono stati affrontati vari momenti di tensione e novità all’interno della casa. La serata ha visto anche l’ingresso di un nuovo concorrente, suscitando reazioni tra i partecipanti.

Nuovo appuntamento, oggi 28 aprile 2026, con il Grande Fratello Vip su Canale 5, condotto da Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo la puntata di venerdì, gli ascolti restano osservati speciali: l'obiettivo è conservare il trend positivo dell'ultima serata, che aveva raggiunto 1.924.000 di spettatori pari a uno share di oltre il 17%. Quella di stasera non sarà dunque una semplice diretta, ma un vero spartiacque per il reality. Con la finalissima del 19 maggio ormai alle porte, ogni mossa e ogni scontro diventano decisivi. Come era facile immaginare, l’ingresso "stellare" di Valeria Marini ha inciso profondamente sulle dinamiche del gruppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026 del 28 aprile: il mistero di Francesca Manzini, entra Alvin

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