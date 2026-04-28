Nella Casa del Grande Fratello Vip si discute molto di Francesca Manzini e della sua presunta relazione sentimentale. Tra i vari concorrenti, si fa anche il nome di Matteo Angioli, di cui si conoscono età e professione. La sua identità viene svelata in alcuni dettagli, mentre il mistero sulla sua relazione con la showgirl rimane ancora aperto. Nessuna conferma ufficiale è stata data finora dai protagonisti.

Nella Casa del Grande Fratello Vip non si parla d’altro: Francesca Manzini ha davvero un fidanzato segreto? E se sì, perché non può nominarlo? La concorrente, tra le più discusse di questa edizione, ha lasciato intendere più volte di essere legata a un uomo importante che l’aspetta fuori, ma senza mai rivelarne l’identità. Il nome che circola con più insistenza è quello di Matteo Angioli, figura lontanissima dal mondo dello spettacolo e per questo ancora più intrigante. Chi è davvero? Qual è il suo lavoro? E perché attorno a lui si è creato un silenzio così fitto? Scopriamolo insieme. Il presunto fidanzato di Francesca Manzini sarebbe Matteo Angioli, un uomo che non appartiene alla tv, né al gossip, né alla scena mondana.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, chi è Matteo Angioli: età, lavoro e il mistero del presunto fidanzato di Francesca Manzini

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