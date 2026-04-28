Grande Fratello Vip 2026 Antonella Elia contro Paola Caruso | fa paura Alessandra Mussolini la difende | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, i confronti tra alcuni concorrenti continuano a suscitare tensioni. Antonella Elia ha espresso un commento duro su Paola Caruso, dicendo che “fa paura”. La discussione ha attirato l’attenzione anche di Alessandra Mussolini, che ha preso le difese di Caruso. La situazione tra le donne rimane accesa e le tensioni sembrano protrarsi senza sosta.

Non si placano gli animi nella casa del Grande Fratello Vip 2026 in particolare tra le donne che continuano a punzecchiarsi e litigare. Antonella Elia punta il dito ancora una volta contro Paola Caruso. Nuovo scontro tra Antonella Elia e Paola Caruso al Grande Fratello Vip 2026. La convivenza tra Antonella Elia e Paola Caruso nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si fa sempre più difficile. Tra le due non scorre buon sangue e la conferma arriva durante la diretta del programma. Antonella Elia parlando di Paola precisa: “ fa paura: è una donna di neanderthal incrociata con l’incredibile Hulk ”. La ex Bonas di Avanti un altro ribatte: “ sono una persona che non ho fatto niente a nessuno se non un problema con Antonella, non ho mai creato complotti, mi sono sempre fatta gli affari miei.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Che paura Antonella Elia al GF VIP, urla contro Alessandra Mussolini: parole tremende e minacce

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