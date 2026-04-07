Durante il reality Grande Fratello Vip 2026, si è assistito a un cambiamento nelle relazioni tra Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini, che da amiche sono diventate nemiche. Questa trasformazione è avvenuta in seguito a un episodio legato a Francesca Manzini. La situazione ha portato a tensioni tra le tre partecipanti, dando vita a un confronto che ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini da amiche a nemiche al Grande Fratello Vip 2026. Il motivo? Francesca Manzini. Cosa è successo? Alessandra Mussolini e Paola Caruso contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2026. Un’amicizia finita tra Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Tutto è iniziato quando Antonella ha deciso di schierarsi a favore di Francesca Manzini fortemente criticata dalle altre vip. “ Paola era furibonda e ha perso il controllo, mentre su Alessandra pensavo ci fosse dell’altro, un attimo più di riflessione e comprensione. Invece mi sono resa conto che qui esiste solo il gioco, non c’è empatia, comprensione, né accoglienza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini: la fine di un’amicizia | Video Mediaset

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