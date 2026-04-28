La Grande Brera si conferma ancora una volta uno dei punti di riferimento principali del Fuori Salone, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Quest’anno le installazioni presenti nello spazio hanno registrato un grande afflusso di visitatori, con oltre 100.000 ingressi registrati. La manifestazione ha visto una partecipazione elevata di pubblico e artisti, confermando la sua centralità nel panorama degli eventi dedicati all’arte e al design.

La Grande Brera si è confermata anche quest’anno uno dei luoghi simbolo del Fuori Salone, con un risultato straordinario: oltre 100.000 presenze in una sola settimana durante il Salone del Mobile 2026. La Pinacoteca di Brera ha registrato 12.361 biglietti staccati in 6 giorni, mentre nel suo loggiato 44.750 visitatori hanno fatto la fila per ammirare Serotonin – The Chemistry of Happiness, l’opera immersiva dell’artista Sara Ricciardi, sostenuta da American Express. A Palazzo Citterio, il padiglione dell’Uzbekistan è stato premiato come uno dei migliori del Fuori Salone, e ha accolto 22.750 persone. A questi numeri si aggiungono oltre 20.000 visitatori tra le installazioni nell’Orto Botanico e l’installazione di Dior a Palazzo Landriani, sede dell’Istituto Lombardo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grande Brera. Le installazioni fanno il pienone

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