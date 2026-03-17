Alla Pinacoteca di Brera, nella sede di Milano, quasi 1,2 milioni di visitatori hanno varcato le sue porte durante l’ultimo anno. Contestualmente, è stato insediato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da membri nominati per gestire le future attività e decisioni dell’istituzione. La pinacoteca continua a rappresentare un punto di riferimento per il pubblico interessato all’arte e alla cultura.

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione (Cda) della Pinacoteca di Brera di cui fanno parte Angelo Crespi (nella foto) che ne è presidente, Patrizia Rutigliano, Umberta Gnutti Beretta, l’ad di Valore Italia Salvatore Amura e Clemente Contestabile, consigliere diplomatico del ministro della Cultura. Oltre al Cda si è insediato anche il comitato dei revisori, di cui è presidente Franco Barletta, affiancato da Pamela Palmi e Ramona Corti. Nella prima riunione, ieri alla Biblioteca Braidense, il direttore Angelo Crespi ha presentato la relazione di metà mandato con i risultati dei primi due anni (2024-2026) del suo incarico, evidenziando l’aumento del numero degli ingressi totali del polo museale della Grande Brera, che ha raggiunto i 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla Grande Brera quasi 1,2 milioni di visitatori

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