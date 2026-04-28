Incendio a Gragnano morto un uomo di 74 anni | tragedia in via Viviani

Nella giornata di oggi, un incendio ha interessato un appartamento in via Viviani a Gragnano, provocando la morte di un uomo di 74 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause dell’incendio. La vittima è stata trovata all’interno dell’alloggio dopo che le fiamme sono state domate. La polizia sta raccogliendo testimonianze e dettagli sulla vicenda.

Tragedia a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un incendio in un appartamento è costato la vita a un uomo di 74 anni. Il rogo è divampato poco dopo le 13.00 in via Viviani, al civico 2, scuotendo l’intero quartiere. La vittima, un ex autista di autobus in pensione e vedovo, viveva da solo al secondo piano di una palazzina di tre livelli. Quando le fiamme hanno avvolto l’abitazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude l’ipotesi di un incidente domestico.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incendio a Gragnano, morto un uomo di 74 anni: tragedia in via Viviani Notizie correlate Tragedia a Ivrea: morto improvviso un uomo di 42 anniUna morte improvvisa ha scosso la tranquilla città di Ivrea nella notte tra mercoledì e giovedì 2 aprile 2026. Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in autoTragedia a Calolziocorte, nella provincia di Lecco, in Valle San Martino, a 23-24 km da Bergamo. Altri aggiornamenti Tragedia a Gragnano: 79enne trovato morto in casa dopo incendioUn uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi nella città di Gragnano. ilgiornalelocale.it Gragnano, incendio in un appartamento: anziano morto carbonizzatoUn incendio in un appartamento al parco Imperiale. Ritrovato carbonizzato un pensionato di 79 anni. Un incendio, divampato per cause ancora in corso di accertamento, ha distrutto un’abitazione in via ... lostrillone.tv