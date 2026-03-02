Scoppia un incendio in appartamento a Roma | uomo resta intrappolato in casa e muore

Nel pomeriggio di lunedì a Roma, nella zona di Casal De Pazzi, un incendio in un appartamento ha causato la morte di un uomo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, ma l'inquilino era già rimasto intrappolato e non è riuscito a salvarsi. Le operazioni di soccorso si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita.

