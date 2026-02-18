Anziano trovato morto in casa a Sondrio

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua casa di via Brigata Orobica a Sondrio. La causa della morte sembra essere legata a un malore improvviso, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver notato che l’anziano non rispondeva alle chiamate. Sul posto sono arrivati i medici del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La scena è stata sequestrata mentre si aspetta l’esito dell’autopsia.

Inutile l'intervento dei soccorsi in via Brigata Orobica: ad insospettire i vicini l'auto dell'uomo parcheggiata da giorni nello stesso stallo Un uomo di 80 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, all'interno della sua abitazione in via Brigata Orobica, a Sondrio. Il decesso, secondo i primi accertamenti, è riconducibile a cause naturali. L'allarme è scattato dopo che alcuni vicini, insospettiti dall'auto dell'uomo parcheggiata da giorni nello stesso stallo senza mai essere spostata e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi.