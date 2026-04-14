Graduatorie ATA 24 mesi domande dal 28 aprile | info utili e requisiti QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola LIVE Mercoledì 15 aprile alle 15 | 00

Il 15 aprile alle ore 15 si è tenuto un question time con il rappresentante della Uil Scuola, trasmesso in diretta, per discutere delle graduatorie ATA 24 mesi. Durante l’incontro, i sindacati hanno ricevuto aggiornamenti dal Ministero su una nota riguardante l’indizione dei concorsi per titoli, con riferimento alle graduatorie valide per l’anno scolastico 2026-27. Sono stati anche forniti dettagli sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande, che saranno aperte dal 28 aprile.

Si è svolta l’informativa tra i rappresentanti del Ministero e le organizzazioni sindacali riguardo la nota per l’indizione dei concorsi per titoli riguardo le cosiddette graduatorie ATA 24 mesi valide per l’anno scolastico 2026-27. Gli uffici scolastici dovranno pubblicare i bandi entro il 21 aprile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA, da lunedì 23 le prove finali: tutte le info utili. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Venerdì 20 febbraio alle 15:30Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA.