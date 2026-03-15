Sanzioni Ue sul petrolio russo scontro tra Salvini e Tajani sulla linea da seguire

La discussione sulle sanzioni europee al petrolio russo ha portato a un confronto acceso tra due esponenti del governo. Salvini e Tajani hanno espresso opinioni divergenti sulla strategia da adottare, evidenziando una frattura interna sulla posizione da mantenere. Il dibattito si inserisce in un contesto di tensioni politiche e divergenze di vedute tra i rappresentanti delle istituzioni.

La proposta di valutare un allentamento delle sanzioni sul petrolio russo apre una nuova frattura dentro il governo. Il vicepremier Matteo Salvini parla di una scelta "pragmatica" sulla scia degli Stati Uniti, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce che le sanzioni contro Mosca devono restare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sulle sanzioni Ue al petrolio russo è scontro tra Salvini e TajaniAumenta il costo dei carburanti anche a causa del blocco da parte dell’Iran dello Stretto di Hormuz, il braccio di mare via di transito per il... Leggi anche: Salvini contro Tajani sul petrolio russo. Scontro sullo stop alle sanzioni anti-Putin Aggiornamenti e notizie su Sanzioni Ue sul petrolio russo scontro... Temi più discussi: Sulle sanzioni Ue al petrolio russo è scontro tra Salvini e Tajani; UE contro USA sullo stop alle sanzioni sul petrolio russo: Mette a rischio la sicurezza europea; Crisi energia, Putin offre gas e petrolio: Ue e Usa divisi su sanzioni; Ungheria: Revocare sanzioni russe, sul petrolio l'UE faccia come gli USA. Sanzioni Ue sul petrolio russo, scontro tra Salvini e Tajani sulla linea da seguireLa proposta di valutare un allentamento delle sanzioni sul petrolio russo apre una nuova frattura dentro il governo ... fanpage.it UE contro USA sullo stop alle sanzioni sul petrolio russo: Mette a rischio la sicurezza europeaUcraina, stop USA alle sanzioni sul petrolio russo fino all'11 aprile. UE: Motivo di grande preoccupazione. Ripercussioni sulla sicurezza europea ... eunews.it Sky tg24. . Punti di vista differenti nell’esecutivo sul via libera all’acquisto del greggio russo. “Gli Usa hanno allentato le sanzioni a Mosca. Italia e Europa facciano lo stesso”, dice il segretario della Lega: “Non si tratta di essere pro-Putin, ma di non essere scioc facebook Dalla Germania con amore. Come funziona il corridoio postale che aggira le sanzioni contro Mosca. Duccio Fioretti x.com