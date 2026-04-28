Gospel a Montesanto per il Francisci quando la musica incontra la solidariertà
Venerdì 8 maggio alle ore 21, presso il convento francescano di Montesanto, si terrà un concerto di beneficenza organizzato dall’associazione ex dipendenti e amici della Banca Popolare di Todi. L’evento vedrà esibirsi il Trasimeno Gospel Choir e prevede ingresso gratuito. L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse dall’associazione, attiva dalla sua fondazione nella promozione di iniziative di solidarietà.
L’associazione ex dipendenti e amici della Banca Popolare di Todi, attiva dalla sua costituzione nella promozione di iniziative di solidarietà, organizza venerdì 8 maggio alle ore 21, presso il convento francescano di Montesanto, un concerto di beneficenza del Trasimeno Gospel Choir, con ingresso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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