Quando il Rinascimento incontra la musica elettronica | Wideyes trasforma i Chiostri di Santa Maria alla Fontana

Nel cuore di Milano, i Chiostri di Santa Maria alla Fontana diventano scenario di un evento unico, dove il Rinascimento si fonde con la musica elettronica. Lì, un artista ha scelto di reinterpretare l’antico attraverso le sonorità moderne, trasformando lo spazio in un luogo di sperimentazione sonora. La serata ha visto coinvolti musicisti e pubblico in un’atmosfera che unisce passato e presente, creando un’esperienza sensoriale originale nel contesto storico.

C’è un angolo di Milano che il tempo sembra aver dimenticato. Scendi una rampa di scale, lasci alle spalle i grattacieli del quartiere Isola, e ti ritrovi proiettato indietro di cinquecento anni, in mezzo a portici silenziosi e colonne che raccontano di pellegrini, guarigioni miracolose e della Milano dei Visconti e dei governatori francesi. I Chiostri di Santa Maria alla Fontana, uno dei complessi rinascimentali più integri e meno visitati della città, aprono le porte al FuoriSalone 2026 con un format che ribalta ogni attesa: musica elettronica tra gli affreschi della scuola leonardesca, design contemporaneo sotto le arcate cinquecentesche, e un’esperienza immersiva che fonde passato e presente in un dialogo inedito.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Quando il Rinascimento incontra la musica elettronica: Wideyes trasforma i Chiostri di Santa Maria alla Fontana Notizie correlate Musica e devozione: in tantissimi alla Festa di Santa MariaIl santuario eretto a 660 metri di altitudine, sopra la frazione di Olcio, ha ospitato la consueta kermesse di primavera impreziosita dalla messa di...