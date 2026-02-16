Nuovo teatro Verdi | il gospel incontra il rock
Il gospel si unisce al rock per un concerto che si tiene mercoledì 25 febbraio alle 20.30 nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. L’associazione “Brindisi Tabernacle” organizza “Gospel Rock”, uno spettacolo che combina le voci profonde del gospel con le chitarre elettriche del rock. L’evento porta sul palco artisti locali che vogliono sperimentare questa fusione musicale.
Il punto di partenza è il gospel come pratica vocale e modo di cantare: armonie a più voci, solisti che dialogano con il coro, risposte collettive. A questo impianto vocale si aggiunge una struttura rock, con ritmiche più nette e una presenza strumentale superiore rispetto al gospel tradizionale. Il risultato è una forma ibrida che mantiene la funzione del coro e ne amplia l’impatto sonoro. Questo tipo di scrittura si inserisce in una linea già consolidata nella scena internazionale, da Kirk Franklin a Tye Tribbett, da Israel Houghton a Clint Brown e Brandon Lake, fino a musicisti come Rique Pantoja, che hanno lavorato su un gospel aperto alle sonorità contemporanee.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Firenze, il gospel di Harlem approda al teatro Verdi
Il 12 dicembre 2025, il Teatro Verdi di Firenze ospiterà ancora i Dream Gospel Choir di Harlem, portando sul palco il loro coinvolgente gospel.
Il rock si fa arte sulla tastiera: concerto al teatro Verdi con "Rockin' Piano"
Questa sera al teatro Verdi di Brindisi un concerto speciale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brindisi, 5 locali chiusi nel centro storico: movida fantasma nella zona del Nuovo Teatro Verdi; I grandi interpreti della musica tornano al Teatro Verdi con una nuova stagione tra classica, jazz e musical; Speculazione edilizia e politici corrotti: in scena La Ridiculosa commedia; Stefano Accorsi a Salerno con Nessuno: il viaggio di Ulisse al Teatro Verdi.
Nuovo Teatro Verdi: il gospel incontra il rockIl gospel entra nel rock senza perdere la sua voce. Mercoledì 25 febbraio alle 20.30, nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, l’associazione di pr ... brundisium.net
Brindisi, Nuovo Teatro Verdi: il gospel incontra il rockIl punto di partenza è il gospel come pratica vocale e modo di cantare: armonie a più voci, solisti che dialogano con il coro, risposte collettive. A questo impianto vocale si aggiunge una struttura r ... giornaledipuglia.com
Domenica 22 febbraio ore 16:30 Nuovo Teatro Pacini, Fucecchio Compagnia Catalyst ’ testo e regia di Riccardo Rombi corografia di Roberto Sartori con Giorgia Calandrini danzatrice Letizia Filippucci suoni e live electronics Giovanni M - facebook.com facebook