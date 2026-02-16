Nuovo teatro Verdi | il gospel incontra il rock

Il gospel si unisce al rock per un concerto che si tiene mercoledì 25 febbraio alle 20.30 nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. L’associazione “Brindisi Tabernacle” organizza “Gospel Rock”, uno spettacolo che combina le voci profonde del gospel con le chitarre elettriche del rock. L’evento porta sul palco artisti locali che vogliono sperimentare questa fusione musicale.

Il punto di partenza è il gospel come pratica vocale e modo di cantare: armonie a più voci, solisti che dialogano con il coro, risposte collettive. A questo impianto vocale si aggiunge una struttura rock, con ritmiche più nette e una presenza strumentale superiore rispetto al gospel tradizionale. Il risultato è una forma ibrida che mantiene la funzione del coro e ne amplia l'impatto sonoro. Questo tipo di scrittura si inserisce in una linea già consolidata nella scena internazionale, da Kirk Franklin a Tye Tribbett, da Israel Houghton a Clint Brown e Brandon Lake, fino a musicisti come Rique Pantoja, che hanno lavorato su un gospel aperto alle sonorità contemporanee.

