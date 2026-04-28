La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di destinare un milione di euro per la costruzione di una nuova rotatoria sulla strada tra Gorizia e Mossa. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale, riducendo il numero di incidenti lungo quella tratta. La realizzazione della rotatoria fa parte di un progetto più ampio di interventi sulla rete stradale regionale. I lavori sono in fase di pianificazione e programmati per essere avviati nei prossimi mesi.

? Cosa sapere La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia un milione di euro per la nuova rotatoria Gorizia-Mossa.. L'opera sulla Sr 56 mira a ridurre i sinistri stradali entro la primavera 2028.. Un milione di euro stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per trasformare l’incrocio tra la Strada regionale 56 e le vie della Stesa e del Camposanto in una nuova rotatoria, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il traffico tra Gorizia e Mossa. L’annuncio è arrivato durante un incontro tenutosi presso la sala Dora Bassi a Gorizia, dove l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha presentato i dettagli tecnici dell’opera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia-Mossa: nuova rotatoria da 1 milione per bloccare i sinistri

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