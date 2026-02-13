Per la rotatoria di Gatteo serve un milione

Per la rotatoria di Gatteo serve un milione di euro, e l’amministrazione comunale ha deciso di chiedere un finanziamento supplementare dopo che Anas ha stanziato 400mila euro per la realizzazione di una nuova rotatoria tra la Sp108 e la rampa di collegamento con la Statale 16 all’altezza dell’intersezione tra via Rigossa e via Albinoni.

Dopo lo stanziamento da parte di Anas dell'importante somma di 400mila euro per la realizzazione di una nuova rotatoria tra la Sp108 e la rampa di collegamento con la Statale 16 all'altezza dell'intersezione tra via Rigossa e via Albinoni, nel territorio comunale di Gatteo, grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale gatteese. "Il contributo di Anas – dice il sindaco Roberto Pari – rappresenta una compartecipazione fondamentale alla realizzazione dell'opera, il cui costo complessivo è stimato in circa un milione di euro. Il finanziamento dovrà essere completato con fondi che arriveranno dalla Provincia di Forlì-Cesena e dai Comuni dell'Unione Rubicone e Mare.