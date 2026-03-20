Prada furto da film | sparite scarpe per mezzo milione Auto e furgoni rubati per bloccare le strade e sfondare il cancello

A DOLO, in provincia di Venezia, è stato segnalato un furto di scarpe per circa mezzo milione di euro presso un negozio di Prada. Gli autori dell’evento hanno anche rubato auto e furgoni, che sono stati usati per bloccare le strade e sfondare il cancello dell’attività. L’assalto è avvenuto alle 4 di ieri mattina, con una pianificazione dettagliata e meticolosa.

DOLO (VENEZIA) - Avevano studiato ogni particolare per portare a termine l’assalto. Preparati, furbi e fantasiosi sono entrati in azione alle 4 di ieri mattina dopo aver creato un cordone di auto per bloccare il passaggio alle forze dell’ordine. Fulminei a rubare, quanto a fuggire. Obiettivo lo stabilimento di Prada in via dell’Industria 1 nella zona industriale di Dolo. Il commando di ladri, formato da almeno sette persone, ha usato un furgone come ariete per sfondare il cancello a destra dell’ingresso principale, pochi istanti all’interno dello stabilimento sono bastati per rubare diverse centinaia di scarpe da donna Prada. Considerato che questa azienda produce settecento paia di scarpe al giorno, basta fare due conti per capire che siamo di fronte a un bottino da centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Prada, furto da film: sparite scarpe per mezzo milione. Auto e furgoni rubati per bloccare le strade e sfondare il cancello Articoli correlati Furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia): rubate centinaia di scarpe. “Commando in azione, furgoni e auto per sbarrare la strada”Venezia, 19 marzo 2026 – Una sequenza da film per un colpo da centinaia di migliaia di euro. Maxi furto da Prada a Dolo con scene da film, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euroPoco prima dell’alba, lo stabilimento Prada di Dolo, a Venezia, è stato oggetto di un maxi furto da parte di un gruppo di sei o sette persone. Tutti gli aggiornamenti su Prada furto da film sparite scarpe per... Temi più discussi: Prada, rapina a Dolo: rubate scarpe per centinaia migliaia di euro; Maxi furto da Prada: commando sfonda l’ingresso e fugge con scarpe per centinaia di migliaia di euro; Maxi furto da Prada a Dolo con scene da film, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro; Furto da film nella fabbrica di Prada, commando ruba scarpe per centinaia di migliaia di euro. Maxi furto da Prada a Dolo con scene da film, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euroMaxi furto nello stabilimento Prada di Dolo, una banda organizzata sfonda l'ingresso e sottrae centinaia di paia di scarpe. Danni ancora da stimare ... virgilio.it Furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia): rubate centinaia di scarpe. Commando in azione, furgoni e auto per sbarrare la stradaIndagano i carabinieri, acquisite le immagini della videosorveglianza. Anche furgoni e auto piazzate per sbarrare la strada ai militari dell’Arma ... quotidiano.net Dolo, maxi furto da Prada: commando porta via scarpe per centinaia di migliaia di euro I malviventi hanno sfondato nella notte l’ingresso con veicoli e bloccato le vie di accesso per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine - facebook.com facebook Venezia, maxifurto da Prada: rubate scarpe per migliaia di euro #prada x.com