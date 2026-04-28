Gorima Trepuzzi ipoteca la finale | colpo grosso a Bari nella prima sfida playoff

La Gorima Trepuzzi ha ottenuto un risultato importante nella prima partita dei playoff a Bari, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, facendo la differenza sul campo. La sfida ha segnato un passo deciso nel percorso verso la promozione, lasciando intuire che sarà una corsa difficile per le avversarie.