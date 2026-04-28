Gorima Trepuzzi ipoteca la finale | colpo grosso a Bari nella prima sfida playoff
La Gorima Trepuzzi ha ottenuto un risultato importante nella prima partita dei playoff a Bari, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, facendo la differenza sul campo. La sfida ha segnato un passo deciso nel percorso verso la promozione, lasciando intuire che sarà una corsa difficile per le avversarie.
TREPUZZI – La marcia della Gorima Trepuzzi verso la Serie B inizia con una prestazione di forza che lascia poco spazio alle interpretazioni. Sul prestigioso prato dell’Arena della Vittoria di Bari, la formazione salentina ha letteralmente dominato la semifinale di andata dei playoff, imponendosi.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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