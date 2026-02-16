Trepuzzi doma il fango e i Draghi | vittoria di carattere per i giallorossi della Gorima

Il nome Trepuzzi compare nei titoli sportivi perché la squadra locale, la Gorima, ha conquistato una vittoria difficile contro i Draghi Bat. La partita si è giocata sotto una pioggia battente, che ha reso il campo scivoloso e complicato. I giallorossi hanno resistito agli attacchi degli avversari, dimostrando forza e determinazione. La vittoria arriva dopo una sfida intensa, segnata da errori e tentativi di risalita.

Sotto la pioggia battente, i salentini ribaltano il match nel finale. Matarrese protagonista con due mete e una trasformazione: finisce 19-10 TREPUZZI – In un pomeriggio da tregenda, dove il rugby diventa una questione di nervi e muscoli, la Gorima Trepuzzi strappa una vittoria pesantissima contro i Draghi Bat. Sul campo di casa, trasformato in un pantano dalla pioggia incessante che da giorni sferza il Salento, i padroni di casa sono riusciti a imporsi per 19-10 al termine di una sfida rimasta in bilico fino agli ultimi istanti. La partita sembra mettersi subito in discesa per il Trepuzzi. In avvio, il centro Matarrese rompe gli indugi trovando la via della meta e centrando la successiva trasformazione per il momentaneo 7-0.🔗 Leggi su Lecceprima.it Il Gorima Trepuzzi rialza la testa, i giallorossi travolgono il Rende 45-17 Il Gorima Trepuzzi torna alla vittoria con un convincente 45-17 contro il Rende. Il Gorima Trepuzzi espugna Trani: vittoria e secondo posto blindato Il Gorima Trepuzzi ha iniziato il 2026 con una vittoria importante in trasferta contro i Draghi BAT a Trani, con il punteggio di 12-26. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Trepuzzi doma il fango e i Draghi: vittoria di carattere per i giallorossi della GorimaSotto la pioggia battente, i salentini ribaltano il match nel finale. Matarrese protagonista con due mete e una trasformazione: finisce 19-10 ... lecceprima.it