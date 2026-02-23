Gorima Trepuzzi inarrestabile | cala il tris contro il Bitonto e vola al secondo posto

Gorima Trepuzzi ha conquistato la terza vittoria consecutiva battendo il Bitonto con un punteggio di 45-15. La squadra ha mostrato grande determinazione, sfruttando al meglio le occasioni in attacco e consolidando il secondo posto in classifica. La partita si è giocata davanti ai propri tifosi, che hanno sostenuto i giocatori dall’inizio alla fine. La squadra ora guarda con fiducia alle prossime sfide del campionato.

I giallorossi travolgono i Grifoni 45-15: dopo un avvio contratto, la valanga di mete nella ripresa regala il sorpasso al Santeramo e la zona alta della classifica TREPUZZI – Non si ferma la marcia della Gorima Trepuzzi Rugby. Sul prato di casa, i giallorossi centrano la terza vittoria consecutiva superando i Grifoni Bitonto con un netto 45-15. Un successo che non solo conferma l'ottimo stato di forma del XV salentino, ma regala anche il sorpasso in classifica ai danni del Santeramo, proiettando la squadra al secondo posto in solitaria. Nonostante il risultato finale, l'avvio di gara non è stato dei più semplici per i padroni di casa.