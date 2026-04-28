Google Messaggi cambia volto | ecco il nuovo design delle spunte

Google ha rilasciato una versione beta aggiornata di Messaggi, identificata dal codice 20260424, che presenta un nuovo design delle spunte. Tra le novità, ci sono nuovi gesti di swipe che permettono di visualizzare l'orario e verificare la crittografia delle conversazioni. L'aggiornamento riguarda l'interfaccia e le funzionalità dell'app di messaggistica, senza modifiche ai servizi principali.

? Cosa sapere Google rilascia versione beta 20260424 di Messaggi con nuovo design delle spunte.. L'aggiornamento introduce nuovi gesti di swipe per visualizzare orario e crittografia.. L’interfaccia di Google Messaggi subisce un ulteriore stravolgimento con l’introduzione della versione 20260424 beta, che riprende il vecchio design delle spunte di lettura evolvendone però la gestione interattiva per gli utenti Android. Il team di sviluppo dell’applicazione predefinita per SMS, MMS e chat RCS sui dispositivi Pixel e su altri smartphone Android sta affrontando una nuova fase di incertezza progettuale. Dopo che nel mese di agosto 2024 era stata...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Messaggi cambia volto: ecco il nuovo design delle spunte 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Google Foto cambia volto: ecco il nuovo design per gestire i file? Cosa sapere Google prepara un redesign della sezione Raccolte rilevato nel codice di Google Foto. Google Workspace cambia volto: ecco il nuovo design con l’IA? Cosa sapere Google aggiorna il design di Workspace con nuove icone integrate con l'intelligenza artificiale Gemini. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gemini debutta su Android Auto: l’AI di Google divide gli utenti e riaccende il dibattito sull’assistenza vocale in auto; Google Gemini: ecco il nuovo look per Android; Google Wallet cambia layout: nuova home e pass visibili; Google Messaggi: tutte le novità in arrivo. Google ripristina il vecchio design delle spunte di lettura di Messaggi e lo evolveSu Google Messaggi è in arrivo una modifica alle spunte di lettura che riprende il vecchio design e lo evolve. tuttoandroid.net Google Messaggi attende una novità che potrebbe far contenti gli utenti SamsungGoogle sta preparando il supporto ai temi personalizzati per Google Messaggi, probabilmente per accontentare gli utenti Samsung. tuttoandroid.net Il nuovo TUF: una riforma complessa e monca | Filodiritto https://share.google/QLIjYc5H4sRI2hPXh Il nuovo TUF: una riforma complessa e monca | Filodiritto https://share.google/QLIjYc5H4sRI2hPXh 1 messaggio - 1 partecipante Leggi l'argomento intero - facebook.com facebook