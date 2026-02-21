golf il kenya open chiude il moving day laporta sogna la vetta

Al Kenya Open, il terzo giorno di gara si è concluso con grandi emozioni, mentre i giocatori si contendono la vetta. Il torneo, che assegna 2,7 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai, sta entrando nella fase decisiva. I partecipanti mostrano grande determinazione e si preparano agli ultimi round. La tensione cresce tra i golfisti, pronti a conquistare la posizione di rilievo. La sfida si fa sempre più intensa e imprevedibile.

Moving day concluso, ormai, al Kenya Open, torneo che mette in palio 2,7 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. L’evento, che nel corso degli anni ha visto ben 3 italiani tra i vincitori (Edoardo Molinari nel 2007, Lorenzo Gagli nel 2018 e Guido Migliozzi nel 2019) vede in testa alla classifica lo spagnolo Angel Ayora e il sudafricano Casey Jarvis con lo score di -17, ad appena un colpo di distanza da Hennie Du Plessis e Davis Bryant, fermi in seconda piazza a -16. Ottima prestazione, fin qui, dell’azzurro Francesco Laporta. Il 35enne pugliese ha girato in 66-64-65 per un totale di -15 che gli vale, a 18 buche dalla fine, la 5ª piazza in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

