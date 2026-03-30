Mille torna protagonista della scena live con un tour estivo che farà tappa nelle principali città italiane

Mille ha annunciato un tour estivo che coinvolgerà le principali città italiane. L'artista sarà sul palco in diverse località, con concerti programmati durante i mesi più caldi dell'anno. Le date e le location sono state comunicate attraverso i canali ufficiali, e i biglietti saranno disponibili a breve. L'intento è quello di proporre un calendario ricco di appuntamenti dal vivo.

MILLE TORNA PROTAGONISTA DELLA SCENA LIVE CON UN TOUR ESTIVO CHE FARÀ TAPPA NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE 16 Maggio Parma – PARMA PRIDE 23 Maggio Milano – MI AMI 19 Giugno Padova – PADOVA PRIDE VILLAGE 20 Giugno Reggio Emilia – LIVE IN CHIOSTRI 1 Luglio Roma – SPRING ATTITUDE WAVES 2 Luglio Ostuni (BR) – SHEROCCO FESTIVAL 3 Luglio Teramo – REMIND FESTIVAL 4 Luglio Soliera (MO) – ARTIVIVE 5 Luglio Riccione (RN) – ALBE IN CONTROLUCE 18 Luglio Arezzo – MENGO 24 Luglio Lanzo Torinese (TO) – ‘L ROC FESTIVAL 30 Luglio Genova – LILITH FESTIVAL 1 Agosto Camigliatello Silano (CS) – BE ALTERNATIVE FESTIVAL 18 Agosto Marina di Ravenna (BS) – WOODSTOCK BEACH FESTIVAL 10 Settembre Acquaviva (SI) – LIVE ROCK FESTIVAL 17 Ottobre Ascoli Piceno – APP FESTIVAL Biglietti in vendita su ponderosa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Mille torna protagonista della scena live con un tour estivo che farà tappa nelle principali città italiane Articoli correlati Emis Killa ritorna live con il “Club Tour 2026” da maggio nelle principali cittàDopo l’uscita del suo ultimo album Musica Triste, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa ha annunciato il Club Tour 2026, che toccherà le... Madame torna dal vivo con il tour estivo 2026 tra festival e location storiche italianeDopo quasi tre anni di assenza dalle scene live, Madame torna a incontrare il suo pubblico con il “Madame Tour Estate 2026”, un viaggio musicale che...