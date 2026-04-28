Gme il prezzo dell' elettricità in Borsa scende a 109,12 euro al MWh

Da ilrestodelcarlino.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dal 20 al 26 aprile, il prezzo dell’elettricità in Borsa, misurato dal PUN Index Gme, è sceso a 109,12 euro al MWh rispetto ai 123,19 euro della settimana precedente. La variazione mostra una diminuzione nel valore di mercato dell’energia elettrica in questo periodo.

Nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 aprile) il Gme ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index Gme) pari a 109,12 euro al MWh, in calo rispetto ai 123,19 euro registrati la settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme, comunica il Gestore dei mercati energetici, sono risultati pari a 4,3 milioni di MWh, con la liquidità all'84,7%. I prezzi medi si sono attestati tra 102,56 euro al MWh di Sud e Calabria e 112,22 euro al MWh di Nord e Centro Nord.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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