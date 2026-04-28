Gli undici calciatori più forti delle semifinali di Champions | Kane Hakimi e

Durante l'ultima puntata de "La Tripletta", Luigi Garlando, Fabio Russo e Marco Guidi hanno scelto, ruolo per ruolo, i calciatori più in forma delle semifinali di Champions League. Guarda l'episodio completo sul canale YouTube di Gazzetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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