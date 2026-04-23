Da venerdì 25 aprile, le semifinali della UEFA Women’s Champions League 2025-26 sono trasmesse in diretta su Disney+. Le partite vedranno in campo alcune delle squadre più competitive della stagione, offrendo gare ricche di emozioni e di alta intensità. La fase finale del torneo femminile europeo si svolge in un momento di grande attenzione mediatica, con match che coinvolgono numerosi appassionati di calcio.

La UEFA Women’s Champions League 2025-26 sta entrando nella sua fase più appassionante: dal 25 aprile, le semifinali sono disponibili in diretta su Disney+, con match che promettono spettacolo, talento e molta tensione. Si tratta della 25ª edizione del torneo europeo per club femminile, e i confronti in programma non potevano essere più equilibrati e carichi di storia. Non perdere nemmeno un secondo di queste sfide da brivido: abbonati subito a Disney+ e segui in diretta le semifinali più attese del calcio femminile europeo, con Arsenal-Lione e Bayern-Barcellona tutte disponibili in esclusiva sulla piattaforma! Dopo i quarti di finale in cui...🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Women’s Champions League: le semifinali più spettacolari in diretta su Disney+

NAPOLI-MILAN 2-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Notizie correlate

Declan Rice risponde mentre l’Arsenal raggiunge le semifinali di Champions LeagueNotizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal si è assicurato un posto nelle semifinali di Champions League per il secondo anno consecutivo dopo un...

Bayern Monaco-PSG e Arsenal-Atletico Madrid sono le semifinali di Champions LeagueI risultati del ritorno dei quarti: i tedeschi vincono 4-3 contro il Real Madrid al termine di una partita spettacolare.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Semifinali di Women's Champions League: guida alle partite d'andata; Pallavolo femminile: Final Four Champions League 2025 - 2026 · Programma, calendario e dove vedere in diretta e streaming le partite di Conegliano e Scandicci | Volley; Arsenal - OL Lyonnes, anteprima Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita; Inter Women, il debutto in Women's Champions League sarà trasmesso dalla piattaforma Disney+.

Andata semifinali Women's Champions League: probabili formazioni e ultime notizieDiamo una mano ai fantallenatori del Fantasy Football di UEFA Women's Champions League elencando le probabili formazioni, le calciatrici infortunate e quelle in dubbio nell'andata delle semifinali. it.uefa.com

I temi delle semifinali di Women's Champions LeagueLe semifinali di UEFA Women's Champions League si avvicinano e solo due tra Arsenal, Barcelona, Bayern München e OL Lyonnes raggiungeranno la finale di maggio. it.uefa.com

Milan, Allegri vuole Goretzka: esperienza e qualità in vista della Champions League #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Vecchio cuore rossonero. . #AccaddeOggi - Il 23 aprile 2003 il Milan vive una delle serate più elettrizzanti della sua storia. A San Siro arriva l'Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L'andata ad Amsterdam finisce a reti inviolate, un risultato - facebook.com facebook