Amati adesso prevenzione e sessualità senza tabù | confronto con gli studenti alla Parthenope

L’università Parthenope ha organizzato un incontro con gli studenti per discutere di educazione sessuale e prevenzione, dopo che un caso di malattia trasmessa sessualmente ha coinvolto alcuni giovani della zona. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto fare domande e ricevere informazioni chiare, lontano da pregiudizi e stereotipi. La giornata ha visto anche la distribuzione di materiali informativi e preservativi gratuiti, per promuovere comportamenti più sicuri tra i giovani.

Giornata dedicata all’educazione affettiva e sessuale promossa dall’Università Parthenope con l’associazione V.O.L.A. Tra informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, focus su salute mentale e droghe sintetiche e screening HIV gratuiti, con il confronto diretto tra esperti e studenti e la testimonianza di Alessandro Bolide Educazione affettiva e sessuale, prevenzione sanitaria e confronto diretto con gli studenti. Sono stati questi i temi al centro di “Amati adesso – prevenzione e sesso senza tabù”, iniziativa promossa dall’Università Parthenope insieme all’associazione V.O.L.A. (Volontari Ospedalieri Lotta AIDS).🔗 Leggi su Napolitoday.it

