Alcova, piattaforma dedicata al design, quest’anno ha deciso di esplorare nuovi ambienti dell’Ospedale Militare di Baggio, un ex complesso che ha già ospitato esposizioni di oggetti e progetti nel 2021 e nel 2022. La manifestazione si svolge in spazi che non erano stati utilizzati per questo tipo di eventi, offrendo una nuova prospettiva sulla location storica. La scelta mira a valorizzare ambienti che conservano tracce del passato militare e ospedaliero.

Alcova, la piattaforma nomade di design, per questa edizione ha scelto di scoprire spazi inediti dell’ Ospedale Militare di Baggio che aveva ospitato l’esposizione di oggetti e progetti nel 2021 e nel 2022. L’Ospedale Militare è un gigantesco complesso di edifici progettato dopo la Prima Guerra Mondiale, che nei giorni della manifestazione aprirà due spazi che non sono mai stati accessibili al pubblico: la Chiesa di San Martino con la sua ex canonica e un ampio archivio. Un po’ di storia dell’edificio: costruito tra il 1928 e il 1931, l’ospedale nasce dalla necessità di trasferire feriti e malati dai chiostri adiacenti alla Basilica di Sant’Ambrogio, nel cuore di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli spazi di Alcova design. Nell’ex ospedale militare

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