Il meglio di Alcova alla Milano Design Week | installazioni ed eventi tra Villa Pestarini e Ospedale di Baggio

Durante la Milano Design Week, Alcova presenta il suo programma 2026 con installazioni ed eventi che si svolgono tra Villa Pestarini e l'Ospedale di Baggio. Villa Pestarini apre al pubblico per la prima volta, offrendo l’opportunità di visitare questa location storica, mentre l’Ospedale Militare di Baggio ospita diverse attività legate al design e all’arte. La manifestazione si svolge dal 20 al 26 aprile e coinvolge vari spazi della città.

Alcova 2026 (20-26 aprile) si sviluppa in due location: Villa Pestarini che apre eccezionalmente al pubblico per la prima volta e l'Ospedale Militare di Baggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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