Alcova apre le porte di Villa Pestarini e l’Ospedale Militare di Baggio per la Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, Alcova ha aperto le porte di Villa Pestarini e dell’Ospedale Militare di Baggio. Villa Pestarini, costruita alla fine degli anni Trenta e rimasta nella stessa famiglia per quasi novant’anni, non era mai stata visitata pubblicamente. La villa rappresenta uno degli esempi di architettura storica di Milano che sono stati resi accessibili in questa occasione. L’evento ha permesso di scoprire ambienti di rara conservazione e interesse storico.

C’è una casa che nessuno ha mai visitato. Progettata alla fine degli anni Trenta, custodita per quasi novant’anni dalla stessa famiglia che l’ha abitata, Villa Pestarini è rimasta uno dei segreti meglio conservati di Milano. Un volume bianco, rigoroso, immerso nel verde di un isolotto urbano tra Piazza Tripoli e la circonvallazione esterna. L’ha disegnata Franco Albini, uno dei maestri assoluti del razionalismo italiano, come residenza privata — e come tale è rimasta, lontana dagli occhi del pubblico, fino ad oggi. Dal 20 al 26 aprile 2026, in occasione della Milano Design Week, quella porta si apre per la prima volta. Ed è Alcova a farlo, con la sua undicesima edizione.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Alcova apre le porte di Villa Pestarini e l’Ospedale Militare di Baggio per la Milano Design Week Notizie correlate Villa Pestarini: l’iconica casa di Albini apre le porte alla Design WeekTra via Mogadiscio e piazzale Tripoli, la Villa Pestarini, iconica residenza privata progettata da Albini tra il 1938 e il 1939, aprirà le sue porte... Alcova svela Villa Pestarini: il gioiello di Albini apre a MilanoDal 20 al 26 aprile, Alcova torna a ridefinire i confini della Milano Design Week con la sua undicesima edizione, spostando il baricentro creativo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A di Alcova, N di Natura, U di Under18: il dizionario della Design Week tra appuntamenti e tendenze; Apre per la prima volta al pubblico Villa Pestarini: il capolavoro di Franco Albini a Milano; Villa Pestarini di Franco Albini apre al pubblico per la Milano Design Week 2026; Alcova, Fuorisalone 2026, torna in zona Baggio per la Milano Design Week. FuoriSalone, nel segno di AlcovaL’ospedale di Baggio rivive grazie all’avanguardia del design internazionale, mentre Villa Pestarini apre per la prima volta le porte al pubblico. panorama.it Apre per la prima volta al pubblico Villa Pestarini: il capolavoro di Franco Albini a MilanoTra razionalismo e influenze nord-europee, un laboratorio di innovazione spaziale nell’opera di Franco Albini Per darti pagine chiare, qualcuno deve passare ore tra documenti, chiamate, incastri. Con ... milanotoday.it Durante la Design Week molti andranno ad Alcova, a Villa Pestarini. E faranno bene. Perché lì non c’è solo l’architettura di Franco Albini. Ci sono anche i suoi oggetti. L’installazione, curata da Patricia Urquiola con Cassina, parte proprio da alcune delle sue ic - facebook.com facebook