Video-denuncia sul Garda il bracconaggio ittico non si ferma

Questa notte, intorno alle due, una barca con due uomini a bordo entra nel porto Nautigarda, a Fornaci, tra Sirmione e Peschiera. La scena fa pensare subito a un’attività di bracconaggio: la barca si muove in silenzio, quasi nascosta. È un video-denuncia che mostra come il furto di pesce nel Garda non si ferma, anche a tarda ora. La gente del posto è preoccupata: i pescatori denunciano che questo tipo di azioni danneggia l’ambiente e mette a rischio il loro lavoro.

