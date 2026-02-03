Video-denuncia sul Garda il bracconaggio ittico non si ferma
Questa notte, intorno alle due, una barca con due uomini a bordo entra nel porto Nautigarda, a Fornaci, tra Sirmione e Peschiera. La scena fa pensare subito a un’attività di bracconaggio: la barca si muove in silenzio, quasi nascosta. È un video-denuncia che mostra come il furto di pesce nel Garda non si ferma, anche a tarda ora. La gente del posto è preoccupata: i pescatori denunciano che questo tipo di azioni danneggia l’ambiente e mette a rischio il loro lavoro.
Sono circa le due di notte quando una barca con due persone a bordo scivola silenziosa nel porto Nautigarda, in località Fornaci, sul confine tra Sirmione e Peschiera del Garda. Qui, violando apertamente i regolamenti vigenti, viene calata una rete da pesca attorno ai pontili, dove decine di.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su Garda Video
Ex Ilva, il corteo entra in autostrada al casello di Genova Aeroporto e si ferma sul ponte San Giorgio. Chiuso il tratto Sampierdarena-Pra' | Viabilità | Video | Foto
L'aurora boreale vista dall'Italia con sfumature rosse a causa di una rara tempesta geomagnetica, lo spettacolo sul monte Cervino in Valle d'Aosta e sul Lago di Garda - VIDEO
Ultime notizie su Garda Video
Argomenti discussi: Video di minacce con fucile clandestino. Denunciato 40enne; VIDEO | Ragazze costrette a scendere dal bus per paura: la denuncia della madre; Prof di sinistra schedati, la mia denuncia contro i rigurgiti fascisti; Video: Prof di sinistra schedati, la mia denuncia contro i rigurgiti fascisti.
Bracconaggio ittico sul Garda: la denuncia del consigliere SpillerUn video diffuso sui social mostra una barca con due persone a bordo che avrebbero calato reti da pesca nel porto Nautigarda, nella zona di Fornaci: «Si parla di tonnellate di pesce vivo» ... giornaledibrescia.it
Bracconaggio ittico sul Garda: il video girato di notte tra Sirmione e PeschieraAndrea Spiller, consigliere comunale Movimento 5 Stelle e L'Altra Desenzano, ha denunciato un grave episodio di bracconaggio ittico sul lago di Garda, documentato da un video girato di notte nel porto ... msn.com
ASST Garda: nominato il nuovo direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Gavardo. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.