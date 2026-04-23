Milan Juve si gioca a San Siro e… sul mercato! Tutti gli obiettivi in comune in vista della sessione estiva

Da juventusnews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Milan e Juventus si svolge a San Siro, ma l'incontro tra le due squadre si estende anche oltre il campo. Entrambe le società sono interessate agli stessi giocatori disponibili a parametro zero in vista della prossima sessione di mercato estiva. Gli obiettivi condivisi coinvolgono diversi profili, creando una competizione anche nelle trattative di mercato oltre che sul terreno di gioco.

di Luca Fioretti Milan Juve, la grande sfida non si gioca solo a San Siro per il secondo posto ma infiamma anche il mercato con i grandi parametri zero. La Juventus si prepara a vivere una domenica sera di fuoco contro il Milan.  L’attesissimo scontro diretto non infiammerà solamente il  campo  della scala del calcio, ma deciderà le sorti della classifica. I ragazzi guidati da Spalletti  vogliono assolutamente conquistare l’intera posta in palio al termine dei  novanta  minuti: un successo permetterebbe di agganciare gli avversari al secondo posto.  I bianconeri sono chiamati a una prestazione perfetta  per colmare il divario attuale e dimostrare la propria superiorità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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