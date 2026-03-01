Dubai trema | perché l’Iran martella gli Emirati Arabi Uniti dopo l’attacco di Usa e Israele

Gli Emirati Arabi Uniti stanno vivendo una fase di crisi dopo che l’Iran ha risposto agli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele, iniziati il 28 febbraio. Dubai, in particolare, è stata colpita in modo significativo, con segnali di tensione crescente nella regione. La situazione si è evoluta in modo rapido, coinvolgendo direttamente le infrastrutture e le zone civili degli Emirati.

C’è un Paese che sta subendo in particolar modo la risposta iraniana agli attacchi di Usa e Israele iniziati nella mattina del 28 febbraio: parliamo degli Emirati Arabi Uniti. Il Paese diviso dall’Iran dallo Stretto di Hormuz, sostanzialmente interdetto al traffico petrolifero e gasiero dal blocco imposto dai Pasdaran, sta subendo la salva più pesante da parte dei missili e dei droni di Teheran. Non solo le basi americane negli Emirati Arabi Uniti sono state prese di mira, ma in generale a essere interdetta è stata l’ordinaria vita quotidiana nel Paese, con droni e missili giunti a Dubai e Abu Dhabi su aeroporti, grattacieli, edifici residenziali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Guido Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, spazio aereo chiuso dopo l'attacco di Usa e Israele all'IranIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato in aeroporto a Dubai con la famiglia per la cancellazione dei voli dopo l’attacco...

Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Crosetto e 204 ragazzi italiani bloccati a Dubai dopo l'attacco Chi è l'ayatollah

Dubai colpita nella guerra Usa-Iran: fiamme e paura a Palm Jumeirah, l’isola del lusso. Stop ai voli: bloccato anche CrosettoQuattro i feriti. Chiuso lo spazio aereo, bloccati turisti e residenti negli Emirati Arabi. Tajani: Siamo pronti all’evacuazione. Sono circa 58mila gli italiani che vivono nella regione: Stiamo ben ... msn.com

Giuseppe segnala: EMIRATI ARABI UNITI: SICUREZZA E CHIUSURA PARZIALE DELLO SPAZIO AEREO Alla luce dell'escalation militare in Iran e nella regione, si segnalano sospensioni di voli civili nella regione del Golfo e la chiusura parziale dello spazio - facebook.com facebook

Gli Emirati arabi uniti hanno reso noto di aver intercettato "con successo" una seconda ondata di missili lanciati dall'Iran, con alcuni frammenti caduti su #AbuDhabi, questa volta senza causare vittime, dopo che stamattina era rimasto ucciso un civile. Lo ha r x.com