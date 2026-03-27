Così l’Italia rafforza il patto di sicurezza con gli Emirati Arabi Uniti

Il viceministro agli Affari esteri ha dichiarato che l’Italia intende rafforzare il patto di sicurezza con gli Emirati Arabi Uniti durante un dibattito alla Camera. Ha precisato che il sostegno agli Emirati non riguarda solo aspetti economici, ma rappresenta anche un impegno etico strategico. La discussione si è concentrata sulla relazione tra i due paesi e sulla volontà di rafforzare la collaborazione in ambito di sicurezza.

Il viceministro agli Affari esteri, Edmondo Cirielli, ha messo in chiaro una cosa durante il dibattito alla Camera di mercoledì scorso: il sostegno agli Emirati Arabi Uniti non è soltanto una questione di convenienza economica, ma un imperativo etico strategico. Il disegno di legge di ratifica dell’accordo di cooperazione nel settore della Difesa tra Italia e UAE, approvato dall’Aula di Montecitorio con 152 voti favorevoli, 1 contrario e 105 astenuti, rappresenta molto più di un semplice aggiornamento di intese bilaterali. È un segnale preciso sulla direzione che l’Italia intende imprimere alla propria politica di sicurezza nel Mediterraneo allargato e nel Golfo, in un contesto di crescente instabilità regionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così l’Italia rafforza il patto di sicurezza con gli Emirati Arabi Uniti Articoli correlati Cricket, l’Italia supera nettamente gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dei Mondiali T20Arriva la quarta vittoria consecutiva dell’Italia nelle amichevoli in preparazione verso la Coppa del Mondo T20 di cricket: al Chidambaram Stadium di... Scuola, studenti italiani a Dubai. MIM in costante contatto con il MAECI, l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Consolato GeneraleIn merito alla presenza di studenti italiani a Dubai nell’ambito del Programma “Dubai UN & Abu Dhabi Emirates 2026 - L’Ambasciatore del futuro” il... Altri aggiornamenti su Emirati Arabi Uniti Temi più discussi: Gli scenari dell’Ai: così l’Italia sta scivolando nel conflitto; La linea strategica dell’Europa: dallo Stretto di Hormuz la via per la de-escalation; Iran, il regime perde i pezzi e si rafforza: il paradosso della guerra di Trump; Iran, Israele: Missili lanciati contro di noi potrebbero colpire anche l’Italia. Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo PersicoUna visita di Stato che suggella un rapporto ormai stabile. Al Quirinale spiegano così l’importanza della missione del presidente della Repubblica negli Emirati Arabi Uniti (EAU) dal 27 al 29 ... ilsole24ore.com Italia-Emirati arabi: Mattarella vede presidente Mohamed bin Zayed, rafforzare cooperazioneAbu Dhabi, 28 gen (Adnkronos) - Rafforzare le relazioni tra Italia ed Emirati arabi uniti. É quanto emerso dall'incontro ad Abu Dhabi tra il presidente degli Emirati arabi uniti, Sheikh Mohamed bin ... lagazzettadelmezzogiorno.it Quando si pensa agli Emirati Arabi Uniti oggi, vengono in mente petrolio, grattacieli e turismo di lusso. Ma raramente si parla della loro storia recente. L’area che oggi conosciamo come EAU, insieme a Qatar e Bahrain, era abitata da tribù autonome. I principal - facebook.com facebook ULTIM'ORA: In preparazione attacco di terra #Usa con la partecipazione dei Paesi Arabi del Golfo. Obiettivo Prendere il controllo dell'isola di Kharg. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti spingono per andare fino in fondo con il cambio di regime per un Iran al x.com