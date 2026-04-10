De Priamo FdI respinge gli attacchi del campo largo a Meloni | In Parlamento un discorso da statista
Durante una seduta parlamentare, la presidente del Consiglio ha pronunciato un discorso che ha suscitato dure critiche da parte di alcuni rappresentanti di diversi schieramenti politici. Elisabetta Piccolotti, Luca Pirondini e Matteo Orfini hanno definito il discorso
A Scanner Live Elisabetta Piccolotti (Avs), Luca Pirondini (M5s) e Matteo Orfini (Pd) hanno attaccato duramente la presidente del Consiglio Meloni per il suo intervento in Parlamento: un discorso "politicamente disperato". Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, ha detto che invece è stata una relazione "da statista". E parlando del caso Delmastro ha commentato: "Un parlamentare deve stare attento, ma credo nella sua buonafede". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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