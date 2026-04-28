Gli alunni del Tosti ripuliscono la spiaggia Lido dei Saraceni di Ortona Foto

Lunedì 27 aprile, gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “F.P. Tosti” hanno partecipato a un’attività di pulizia sulla spiaggia Lido dei Saraceni di Ortona, in occasione della “Giornata mondiale della terra”. L'iniziativa è stata realizzata con il supporto dell’associazione Plastic Free e di Ecolan Spa, che hanno collaborato con i ragazzi per raccogliere rifiuti lungo la spiaggia.

I ragazzi dell’istituto comprensivo “F.P. Tosti” celebrano la “Giornata mondiale della terra”. Lunedì 27 aprile gli alunni della scuola secondaria di I grado, supportati dall’associazione Plastic free e da Ecolan spa, hanno ripulito la spiaggia Lido dei Saraceni di Ortona, raccogliendo varie.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ambiente, gli studenti dell'Iti Galilei ripuliscono la spiaggia dei Tre Ponti dai rifiutiNon una semplice operazione di pulizia, ma una vera e propria missione scientifica. I lupetti del Cngei ripuliscono la spiaggia libera n.1A due settimane dal devastante passaggio dell’uragano Harry sulle coste siciliane, mentre Catania prova lentamente a rialzarsi e molte aree attendono... Aggiornamenti e dibattiti Ortona: gli studenti dell’Istituto Tosti ripuliscono il Lido dei Saraceni per la Giornata della TerraInsieme all'associazione Plastic Free e con il supporto di Ecolan SPA, i ragazzi hanno rimosso rifiuti ingombranti e plastica dalla spiaggia di Ortona, dando un segnale forte di amore per il territo ... rete8.it La scuola primaria Tosti scopre il mondo delle telecomunicazioniProtagonisti dell’iniziativa gli alunni e le alunne delle due classi quinte, guidati dal Maestro del lavoro Nicola Ferrari ... chietitoday.it