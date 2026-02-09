I lupetti del Cngei ripuliscono la spiaggia libera n1

I lupetti del Cngei hanno passato la mattina a ripulire la spiaggia libera n.1 di Catania. A due settimane dall’uragano Harry, che ha causato danni e rovine sulla costa, i bambini si sono messi in azione per aiutare la comunità. Con scope e sacchi, hanno raccolto plastica e detriti lasciati dalla tempesta, dimostrando che anche i più piccoli possono fare qualcosa di concreto per ricostruire. La spiaggia, ancora segnata dalle mareggiate, comincia a tornare a vivere grazie a questa piccola grande prova di impegno.

A due settimane dal devastante passaggio dell'uragano Harry sulle coste siciliane, mentre Catania prova lentamente a rialzarsi e molte aree attendono ancora interventi di ripristino, un segnale concreto di speranza arriva dai più piccoli. Nella mattinata di ieri, oltre 20 Lupetti del branco

