All'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto sono stati effettuati tre interventi di glaucoma utilizzando il dispositivo iStent infinite. Questa procedura mira a ridurre la pressione intraoculare e preservare la vista dei pazienti affetti dalla malattia. La tecnologia impiegata rappresenta un nuovo approccio nel trattamento del glaucoma, con risultati che potrebbero migliorare la gestione di questa condizione.

? Cosa sapere L'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto ha eseguito tre interventi con iStent infinite.. La tecnologia in titanio permette di gestire il glaucoma evitando la chirurgia tradizionale.. Tre pazienti affetti da glaucoma, due uomini e una donna tra i 70 e gli 80 anni, hanno ricevuto cure innovative presso l’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto grazie all’impiego del dispositivo iStent infinite. L’équipe dell’unità operativa complessa di oculistica dell’Ast di Ascoli ha eseguito con successo questi interventi di chirurgia mininvasiva, garantendo esiti molto positivi che permettono di posticipare o evitare la necessità di ricorrere ai metodi chirurgici tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Glaucoma: a San Benedetto la rivoluzione del titanio salva la vista

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